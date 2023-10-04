Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» вблизи Крыма

Согласно официальному сообщению Минобороны России в Telegram-канале, средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинскую ракету «Нептун», которая направлялась в сторону Крыма. Инцидент произошел около 3 октября в 20:30 по московскому времени.

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Следует отметить, что данное действие представляло собой попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты. Однако благодаря оперативным действиям средств ПВО, украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

В связи с произошедшим, 3 октября вечером в городе Севастополь была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев. Как следствие, морской и наземный общественный транспорт временно приостановили движение.

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Стоит напомнить, что 25 сентября российские средства противовоздушной обороны также успешно отразили ракетную атаку на Севастополь. Инцидент произошел в районе аэродрома Бельбек, и, к счастью, никто не пострадал.