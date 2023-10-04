В США заявили о риске конфликта с участием американских военных без помощи Киеву

Согласно данным из надежного источника, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Джон Кирби, подчеркнул, что помощь Киеву способствует предотвращению более масштабного конфликта, в котором могли бы участвовать американские военные силы. Эту информацию сообщает ТАСС.

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Джон Кирби выразил опасение, что отказ от "противодействия способности" России вести военные действия на Украине мог бы повлечь за собой риск конфликта с участием американских войск.

Ранее президент США, Джо Байден, провел консультации с союзниками по вопросу предоставления помощи Украине. Глава Соединенных Штатов заверил лидеров стран G7 и других европейских государств в том, что США остаются на стороне Украины и готовы оказывать поддержку, включая военную помощь.

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"Он подчеркнул, что наше обязательство оказывать помощь Украине, особенно в военном плане, остается неизменным. Он также выразил уверенность в том, что получит поддержку Конгресса в этом вопросе", - поделился президент Польши, Анджей Дуда, на пресс-конференции.