Бывший руководитель Нагорно-Карабахской республики задержан Азербайджаном

Бывший руководитель Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, как сообщает агентство APA.

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Согласно информации, полученной от APA, в настоящее время Арутюняна транспортируют в Баку.

Ранее также были задержаны другие бывшие главы НКР: Аркадий Гукасян и Бако Саакян, которые руководили республикой в период с 1997 по 2007 год и с 2007 по 2020 год соответственно. Кроме того, задержан был бывший председатель парламента НКР Давид Ишханян. Их аресты произошли в рамках возбужденных уголовных дел, и на данный момент они находятся в Баку.

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Также стало известно, что 3 октября был задержан директор Службы национальной безопасности НКР, Арарат Мелкумян.