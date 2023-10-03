Великобритания пообещала странам G7 и НАТО продолжать поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, заверил страны G7 и НАТО в неизменной поддержке Киева на протяжении всего необходимого периода. Эта информация была предоставлена агентству Reuters.

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В официальном заявлении из офиса британского премьера подчеркивается, что Великобритания продолжает предоставлять военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. Риши Сунак подчеркнул, что эта поддержка будет оказываться сколько необходимо.

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Важно отметить, что Великобритания исчерпала свои запасы вооружений, которые могли бы быть переданы Вооруженным силам Украины. В связи с этим, другие страны призываются взять на себя большую ответственность по обеспечению поддержки Украины. Тем не менее, Лондон по-прежнему будет предоставлять необходимое оборудование для украинских сил.