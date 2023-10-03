Японский политик констатировал разрушение отношений Москвы и Токио

За последний год отношения между Москвой и Токио заметно ухудшились. Об этом сообщил Мунэо Судзуки, депутат палаты советников японского парламента, на встрече с зампредседателем Совета Федерации, Константином Косачевым, согласно информации от РИА Новости.

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Японский политик выразил сожаление о том, что за последний год почти полностью были разрушены те усилия, которые предпринимали бывший премьер-министр Японии, Синдзо Абэ, и президент России, Владимир Путин, для укрепления и развития российско-японских отношений.

Он выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Токио смогут вернуться к уровню, достигнутому в прошлом благодаря усилиям Путина и Абэ.

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Ранее новый глава Министерства Иностранных Дел Японии, Ёко Камикава, объявила о намерении продолжить санкции в отношении России, однако подчеркнула, что Япония будет руководствоваться своими национальными интересами.