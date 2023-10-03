В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

Глава комитета Госдумы по информполитике, Александр Хинштейн, выразил своё неудовольствие по поводу возможной блокировки всех VPN-сервисов в России, считая это предложение "весьма странным". Он высказал свое мнение через свой канал в Telegram.

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Он также подчеркнул, что в настоящее время Роскомнадзор уже имеет законодательное право на блокировку таких сервисов, и это происходит регулярно.

Хинштейн также отметил возможность другого предложения: согласно его словам, в Роскомнадзоре готовят приказ о ограничении доступа к VPN-сервисам, которые нарушают закон, в результатах поиска. Он уточнил, что это будет затрагивать приложения, которые не фильтруют запрещенную информацию.

Ранее Артем Шейкин, член Совета Федерации, заявил, что с 1 марта 2024 года в Роскомнадзоре готовится приказ о полной блокировке всех VPN-сервисов в России, и такие приложения станут недоступными в Google Play и AppStore.

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Напомним, что глава Минцифры России, Максут Шадаев, ранее заявил, что не планируется вводить наказания для граждан, использующих приложения для обхода блокировок.