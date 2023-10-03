Шойгу рассказал о медицинском обеспечении Вооруженных сил России

Полевые госпитали Вооруженных сил России получили значительные улучшения с укреплением опытными хирургами, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Эти изменения сказались на выживаемости раненых, особенно вблизи линии боевых действий.

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Шойгу отметил, что медицинское обеспечение солдат находится на высоком уровне, особенно с первой помощью, оказываемой в первые минуты после ранения. Более 98 процентов раненых бойцов успешно выздоравливают, а летальность в госпиталях составляет всего 0,43 процента, продолжая снижаться.

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Также министр выразил признательность и восхищение работой российских военных, которые проявляют героизм при выполнении своих обязанностей в рамках специальной военной операции в Донбассе, начатой по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик под руководством президента Владимира Путина.