Байден обратился к Конгрессу с мольбами о помощи Украине

Президент США Джо Байден внёс призыв к членам Конгресса о принятии законопроекта, направленного на продолжение финансирования Украины, согласно сообщению агентства AP.

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Согласно данным агентства, после подписания временного бюджета, который предотвратил приостановку работы федеральных органов власти, Джо Байден обратился к членам Конгресса США, обращая внимание на неотложность продолжения финансирования Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Президент подчеркнул, что важно, чтобы США оставались постоянными союзниками Украины и не допускали снижения уровня поддержки страны, призывая членов Конгресса обеспечить необходимые ресурсы для защиты Украины. Он также подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов является одной из самых мощных в мире, и предложил воспользоваться её потенциалом в данной ситуации.

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Ранее было известно, что президент США Джо Байден подписал краткосрочный бюджет на 45 дней, исключив из него положения, касающиеся помощи Украине. Тем не менее, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в ближайшее время предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи, включая поставки вооружения и боеприпасов.