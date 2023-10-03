В Конгрессе США опровергли заявления о сделке с Байденом по Украине

Спикер Палаты представителей, Кевин Маккарти, отрицает наличие какой-либо секретной сделки с президентом США, Джо Байденом, по вопросам Украины. Эту позицию он выразил в ходе интервью для Newsmax.

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"Я не имел никаких дополнительных сделок с президентом Байденом. На самом деле, я не общался с ним уже несколько месяцев," - сообщил политик.

Таким образом, Кевин Маккарти отклонил заявления конгрессмена из Флориды, Мэтта Гетца, который предположил возможность заключения отдельной соглашения между спикером и президентом по вопросам поддержки Украины.

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Ранее, Джо Байден призвал завершить "балансирование на грани конфликта" между демократами и республиканцами в Конгрессе относительно помощи Украине. Президент также призвал республиканцев соблюдать соглашение, которое может включать в себя договоренность о принятии отдельного законопроекта о помощи Украине, обходя бюджет на следующий год.