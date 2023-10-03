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NataVd
Аналитик Потавин: курс доллара будет держаться в диапазоне от 90 до 100 рублей
Аналитик высказался о будущем курса доллара

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Согласно аналитическим прогнозам, долгосрочное ослабление российского рубля по отношению к американскому доллару продолжает оставаться актуальным. Прогнозируется, что курс доллара будет поддерживаться в диапазоне от 90 до 100 рублей до конца текущего года.

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На сегодняшний день возможности государства воздействовать на курс рубля сильно ограничены. Это связано с замороженными резервами в долларах и евро, а также ограниченной эффективностью повышения ключевой процентной ставки, особенно в условиях глобальной изоляции России и ее оторванности от мировых финансовых рынков. Единственным реальным вариантом воздействия на ситуацию может стать введение строгого валютного контроля, но это сопряжено с серьезными негативными последствиями.

Аналитик Александр Потавин подчеркнул, что для государственного бюджета не менее важна стабильность курса рубля при минимальной волатильности. Это позволяет государству более надежно планировать свои доходы и расходы.

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Утром на Московской бирже курс доллара впервые с 14 августа превысил отметку в 100 рублей, что является значительным событием. Китайский юань также достиг максимального уровня с 13 августа и составил 13,65 рубля. В то время как евро начало свое снижение, отступая от локального максимума, достигнутого на предыдущих торговых сессиях, и составило 104,5 рубля. Эти события отражают сложную экономическую динамику, которая будет продолжать привлекать внимание инвесторов и экономистов.

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