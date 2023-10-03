В ЕС заявили о невозможности поставлять оружие ВСУ без угрозы безопасности союза

Украина активно стремится к расширению сотрудничества с иностранными оборонно-промышленными компаниями, поскольку ситуация сложилась таким образом, что страны Запада больше не могут обеспечивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимым вооружением из своих собственных резервов, не представляя при этом угрозы для общей безопасности мирового сообщества. Об этом важном вопросе сообщает мировое издание Politico.

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Павел Верхняцкий, выдающийся управляющий партнер фирмы COSA Intelligence Solutions в столице Украины, выразил мнение, что это вопрос не только об экономическом выживании Украины, но и о её стратегической самостоятельности. Теперь страна не может просто полагаться на милостыню со стороны партнеров, так как такая поддержка может быть подвержена изменениям вследствие политических перемещений и выборов в других странах.

Сообщается, что даже западные союзники Украины столкнулись с ограничениями в расширении своих производственных мощностей, чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос со стороны Украины. "Мы больше не можем поставлять оружие из своих собственных запасов," - прокомментировал один из высокопоставленных европейских чиновников, который предпочел остаться анонимным. Он также подчеркнул, что Европа сделала максимальное усилие, чтобы обеспечить свою собственную безопасность.

Представитель администрации президента США Джозефа Байдена подчеркнул, что после 18 месяцев активных боевых действий запасы вооружения в Европе иссякают. "Снижение наших запасов неизбежно, учитывая масштабную помощь, предоставленную Украине," - заявил этот чиновник.

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Ранее глава Министерства обороны Франции, Себастьян Лекорню, подчеркнул экономическую выгоду от продажи вооружения ВСУ. По его словам, это представляет отличную возможность для французских оборонных компаний, особенно если конфликт продолжит развиваться.