Росгвардейцы нашли цех бригады «Азов» в ДНР со взрывчаткой

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники Росгвардии и военной контрразведки произвели обыск в цехе, принадлежавшем бригаде "Азов", организации, признанной в России террористической. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в сводке новостей.

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Согласно информации от ведомства, в цехе были обнаружены самодельные взрывные устройства (СВУ), не поддающиеся обезвреживанию. Открытие произошло в ходе разведывательной операции в жилом доме. В помещении обнаружены станки и инструменты, предназначенные для модификации боеприпасов различных видов, а также для их маскировки под бытовые предметы.

Необходимо отметить, что подходы к цеху были минированы, однако саперы Росгвардии профессионально обезвредили все установленные гранаты с растяжками. В результате обыска, правоохранители изъяли около полутонны крупнокалиберных боеприпасов, мин, боеприпасов для гранатомета, взрывателей, а также порох и другие взрывчатые вещества, которые были упакованы в пластиковые контейнеры. Кроме того, в помещении найдено большое количество военной формы Вооруженных Сил и Национальной Гвардии Украины, танковых комбинезонов, поставленных Германией, а также символики, ассоциированной с "Азовом".

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Предварительно сообщается, что бойцы из состава "Азова" будут представлены перед судом за "веерный" обстрел села на территории ДНР при использовании гаубицы.