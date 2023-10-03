В «Роскосмосе» назвали причины крушения станции «Луна-25»

Представители "Роскосмоса" предоставили официальное заявление, в котором была определена наиболее вероятная причина аварии космической станции "Луна-25". Информация о причине аварии была опубликована государственной космической корпорацией в официальном канале Telegram.

реклама

В заявлении были озвучены предварительные выводы, полученные в результате анализа обстоятельств катастрофы станции. Специалисты из "Роскосмоса" установили, что наиболее вероятной причиной стала нештатная работа бортового комплекса управления, вызванная невключением блока акселерометров в устройстве БИУС-Л (блоке для измерения угловых скоростей).

Уточняется, что это событие, возможно, произошло из-за одновременной передачи разных команд с различными приоритетами для выполнения прибором. В заявлении корпорации также объясняется, что из-за этой неисправности в бортовой системе поступали нулевые сигналы от акселерометров устройства БИУС-Л. Это, в свою очередь, помешало своевременному выпуску корректирующего импульса для достижения необходимой скорости и последующего выключения двигательной установки космического аппарата.

Кроме того, в заявлении "Роскосмоса" отмечается, что были разработаны рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности в будущих лунных миссиях.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что 19 августа российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" случайно сместила свою орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Этот космический аппарат был запущен с космодрома Восточный 11 августа.