Бывший премьер Украины спрогнозировал прекращение западной военной помощи Киеву

Западные СМИ, по мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, внесли изменения в свой информационный подход, что может сигнализировать о возможном прекращении военной помощи Киеву. Свои размышления Азаров озвучил через свой Telegram-канал.

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Азаров подчеркнул, что наблюдается изменение в тоне западных СМИ, которые, кажется, пересмотрели свое отношение к ситуации. Это произошло после широкой поддержки, выраженной в адрес Ярослава Хунки, ветерана СС «Галичина», во время визита Владимира Зеленского в Канаду, и овации, полученными Хункой в парламенте страны. Эти события инициировали активную кампанию, направленную на дискредитацию режима Зеленского.

Бывший премьер отметил, что ранее на Западе уделяли меньше внимания проблемам коррупции и отсутствию демократических процессов в Украине. Вполне возможно, что сейчас западные СМИ стараются подготовить общественное мнение к прекращению оказания помощи Украине.

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Важно также отметить, что ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель объявил, что главы МИД стран ЕС не смогли достичь соглашения о предоставлении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро в 2024 году.