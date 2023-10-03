Полковник раскрыл самый эффективный способ нейтрализации снайперов на поле боя

В эксклюзивном интервью для "Ленты.ру", полковник в отставке Юрий Кнутов, известный военный эксперт и директор Музея войск ПВО, поделился своими исключительными знаниями о наиболее эффективных методах борьбы с снайперами.

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Удивительно, но наиболее действенным способом нейтрализации снайперов, по мнению Юрия Кнутова, является использование самоходной артиллерии. Это мощное оружие способно одним снарядом уничтожить снайпера, представляющего угрозу.

Важным моментом, о котором рассказал специалист, является внедрение в российскую армию специальных антиснайперских комплексов. Один из них - комплекс-робот, который автоматически сканирует окружающее пространство и обнаруживает оптику противника. Этот комплекс оборудован лазерным устройством, способным автоматически ослепить оптику снайпера, лишая его возможности целиться и наносить удар.

Эти инновационные антиснайперские решения стали очень востребованными в вооруженных силах и уже поступают на передовую линию боевых действий.

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Кроме того, в конце сентября стало известно о применении Вооруженными силами России новейшего роботизированного обнаружителя снайперов под названием "Сосна-Н" в ходе специальной военной операции на Украине. "Сосна-Н" - это высокотехнологичная автоматически управляемая лазерно-оптическая установка, предназначенная для выявления и нейтрализации снайперов на поле боя. Этот шаг подчеркивает важность использования передовых технологий в современных военных операциях.