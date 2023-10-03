В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

Сегодня, 3 октября 2023 года, Парламент Армении вступил в обсуждение важного вопроса о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Согласно информации, предоставленной агентством РИА Новости, в повестке заседания указано, что парламентарии собираются обсудить принятие Римского статута МУС и рассмотреть декларацию об использовании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута.

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Ранее, 28 сентября, специализированная комиссия парламента Армении единогласно поддержала проект ратификации Римского статута МУС.

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Отметим, что ратификация статута вызвала озабоченность в МИД России, которое выразило опасения относительно негативных последствий для отношений с Россией в связи с решением МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.