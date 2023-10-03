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Полковник Кошкин: у российской ракеты «Буревестник» бесконечная дальность полета
Перечислены особенности российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем

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Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, рассказал о крылатой ракете "Буревестник" с ядерным двигателем, которая обладает практически неограниченной дальностью полета. Эта информация была представлена порталу "Лента.ру". Несмотря на интерес к данному оружию, оно остается загадочным и плохо изученным.

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По словам специалиста, доступная информация о ракете "Буревестник" очень ограничена. Она является секретным проектом, который стал известен общественности лишь в 2018 году, когда российский президент упомянул о нем в своем докладе перед Федеральным собранием. Однако история разработки этой крылатой межконтинентальной ракеты началась еще в 2001 году. 

Характеристики "Буревестника" впечатляют: длина ракеты составляет не менее 12 метров, ширина около метра. Это оружие предназначено для перевозки мегатонного ядерного заряда, что делает его стратегическим средством ядерного вооружения. Особенно беспокойство вызывает эта ракета в Западных странах, так как предотвращение удара данной ракеты представляется сложной задачей.

Согласно данным газеты The New York Times (NYT), Россия готовится к проведению испытаний "Буревестника" с дальностью полета до тысячи километров. Эти выводы основаны на анализе движения самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля. В этом же районе, вероятно, ранее проводились испытания других перспективных вооружений.

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Важно отметить, что в августе 2019 года телеканал CNBC сообщил о взрыве, произошедшем на военном полигоне в Архангельской области во время попытки поднять ракету "Буревестник" со дна моря, ссылаясь на источники в американской разведке. Это событие подчеркивает сложность и опасность разработки и испытаний данного оружия.

#новости
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