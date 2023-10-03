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NataVd
МО РФ сообщило об обстреле российско-азербайджанского патруля в Степанакерте
В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

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Сегодня стало известно, что неизвестный стрелял по совместному патрулю, включающему российских и азербайджанских военнослужащих, на территории Нагорного Карабаха. Эту информацию предоставило Министерство обороны России, действующее в регионе.

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По данным ведомства, инцидент произошел в городе Степанакерт. Неизвестный стрелок использовал снайперское оружие. Важно отметить, что в результате этой атаки никто не пострадал, что приоритетно в заявлении Министерства обороны.

Официальное сообщение от Министерства обороны России гласит: "На данный момент командование российского миротворческого контингента активно совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводит расследование данного инцидента для выяснения всех обстоятельств".

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Важно отметить, что 20 сентября российские миротворцы подверглись атаке во время выполнения своих обязанностей во время военной операции Азербайджана в Карабахе. Как сообщает Министерство обороны России, миротворцы находились в процессе возвращения с наблюдательного пункта, когда их автомобиль стал объектом атаки со стрелкового оружия.

#новости
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