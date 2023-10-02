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NataVd
Администрация Алиева опубликовала план реинтеграции армян Карабаха
Азербайджан опубликовал план реинтеграции армян Карабаха

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Администрация президента Азербайджана, под руководством Ильхама Алиева, представила план действий по реинтеграции Нагорно-Карабахской республики. Эта информация была официально обнародована в заявлении канцелярии азербайджанского лидера и передана агентству ТАСС.

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Заявление подчеркивает принцип равенства прав и свобод для всех, без исключения, независимо от их этнической, религиозной или языковой принадлежности, а также обязательство обеспечить безопасность каждого человека.

В контексте управления данными территориями, находящимися в настоящее время под контролем Баку, заявлено, что это будет осуществляться путем учреждения специальных представительств президента Азербайджана. Важно отметить, что в этот процесс могут быть вовлечены местные жители, что подчеркивает стремление к включению широкой общественности.

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Ранее уже сообщалось о проведении второй встречи делегации из Баку с представителями армянского населения региона, и это произошло в городе Ходжалы, на территории Карабаха. Азербайджан на этих переговорах представлял Рамин Мамедов, ответственный за контакты с карабахскими армянами. Этот диалог подчеркивает стремление к мирному разрешению вопросов в регионе и содействию урегулированию конфликта.

#новости
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