Азербайджан опубликовал план реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана, под руководством Ильхама Алиева, представила план действий по реинтеграции Нагорно-Карабахской республики. Эта информация была официально обнародована в заявлении канцелярии азербайджанского лидера и передана агентству ТАСС.

реклама

Заявление подчеркивает принцип равенства прав и свобод для всех, без исключения, независимо от их этнической, религиозной или языковой принадлежности, а также обязательство обеспечить безопасность каждого человека.

В контексте управления данными территориями, находящимися в настоящее время под контролем Баку, заявлено, что это будет осуществляться путем учреждения специальных представительств президента Азербайджана. Важно отметить, что в этот процесс могут быть вовлечены местные жители, что подчеркивает стремление к включению широкой общественности.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее уже сообщалось о проведении второй встречи делегации из Баку с представителями армянского населения региона, и это произошло в городе Ходжалы, на территории Карабаха. Азербайджан на этих переговорах представлял Рамин Мамедов, ответственный за контакты с карабахскими армянами. Этот диалог подчеркивает стремление к мирному разрешению вопросов в регионе и содействию урегулированию конфликта.