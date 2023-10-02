Сальдо обвинил ВСУ в обстрелах подконтрольного Киеву Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в центре внимания после обвинений в намеренных обстрелах города Херсон, контролируемого Киевом. Подняв этот вопрос, губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, передал информацию через свой Telegram-канал, что привлекло внимание общественности.

реклама

Согласно сообщению Сальдо, местные жители города сообщили о ночных обстрелах, которые, по их утверждению, проводили украинские военные. Звук выстрелов и последующий взрыв были слышны в районе автовокзала. Отмечается, что обстрелы, по всей видимости, проводились с небольшого расстояния от населенного пункта. Кроме того, утром этого же дня были зафиксированы минометные обстрелы микрорайона ХБК, произведенные с территории турбазы "Лилея".

Важно отметить, что губернатор Сальдо также заявил, что российские военные подтвердили факт обстрелов украинскими силами территорий, находящихся под контролем Киева. В частности, 29 сентября было зафиксировано умышленное разрушение паркового кафе под названием «Золотой ключик», и были сделаны фотографии и видеозаписи разрушений. После этого началась пропагандистская кампания, которая представлена как "разрушение мирного объекта".

По словам Сальдо, российские военные не открывали огонь в направлении Херсона в тот день, так как украинские вооруженные силы сняли свои позиции после 24 сентября.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предыдущие заявления губернатора Херсонской области говорили о том, что украинские военные могут специально создавать напряжение на линии конфликта, но он утверждает, что их шансы на успех в этом деле крайне невелики. Он характеризует сообщения о возможных наступательных действиях как информационный шум, который может быть использован для привлечения внимания к событиям на передовой.