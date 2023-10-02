Азербайджан сообщил о завершении разоружения в Карабахе

Процесс разоружения в Нагорном Карабахе подходит к своему завершению, как сообщает администрация президента Азербайджана, Ильхама Алиева, в донесении, опубликованном агентством ТАСС.

реклама

Согласно официальному сообщению, "процесс разоружения и демобилизации успешно завершается, при этом все жители района обязаны сдать свое вооружение. Органы внутренних дел Азербайджанской Республики активно заботятся о поддержании общественного порядка на данной территории и обеспечивают безопасность местных жителей".

По дополнительной информации, администрация также подчеркивает, что некоторые жители Карабаха могут быть приглашены к сотрудничеству с органами внутренних дел в целях обеспечения общественной безопасности.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее правительство Армении объявило, что в республику прибыло более ста тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и поток беженцев практически полностью прекратился.