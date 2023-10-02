Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

Российские Вооруженные Силы успешно провели операцию на аэродроме в Днепропетровской области Украины, уничтожив склады топлива и авиационных средств, принадлежащие украинским Вооруженным силам, сообщает Министерство Обороны.

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В ходе этой операции российские военнослужащие нанесли точные удары по складам, которые находились на аэродроме Долгинцево в Украине. Не предоставив подробностей о количестве пораженных складов, Министерство Обороны России подчеркнуло успешное выполнение задачи.

Ранее, в районе Преображенки Запорожской области была аннулирована станция помехи навигационным приемникам «Анклав», что способствует поддержанию безопасности воздушного пространства.

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Этот инцидент стал последним в серии успешных операций Воздушно-космических сил России. Ранее, на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, российская Военно-воздушная служба уничтожила истребитель Миг-29 Вооруженных Сил Украины.