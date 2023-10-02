Оппозиция обвинила президента Молдавии в превышении полномочий

Президент Молдавии, Майя Санду, вызвала серьезные дискуссии, выходя за рамки своих конституционных полномочий и поднимая вопрос о необходимости сохранения нейтрального статуса страны. Этот контроверзиальный вопрос стал предметом обсуждения после заявления вице-спикера молдавского парламента и исполнительного секретаря оппозиционной Партии социалистов, Влада Батрынчи, которое было опубликовано агентством РИА Новости.

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Батрынча выразил опасения относительно заявлений Майи Санду о том, что нейтральный статус Молдавии не является непреложной догмой, и что граждане страны не полностью понимают смысл нейтралитета. Он подчеркнул, что нейтральный статус страны закреплен в конституции и поддерживается большинством молдавских граждан. Батрынча призвал Майю Санду, которая исполняет обязанности президента, соблюдать конституцию и законы страны в оставшийся год своего мандата.

Важно отметить, что вопрос о нейтральности Молдавии имеет стратегическое значение, и он регулируется конституцией. Стремление к изменениям в этой области вызвало обеспокоенность и дискуссии в молдавском обществе.

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Кроме того, в августе глава МИД Молдавии, Нику Попеску, объявил, что переговоры о возможном присоединении страны к Евросоюзу начнутся не ранее следующего года. Он также упомянул возможность рассмотрения альтернативных сценариев присоединения к ЕС, исключая Приднестровье. Это также стало одним из ключевых моментов в дискуссиях о внешней политике Молдавии.