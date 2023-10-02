Минпромторг ограничил ввоз китайских авто через параллельный импорт

Министерство промышленности и торговли России внесло изменения в правила импорта автомобилей, ограничив параллельный импорт китайских автомобилей. Согласно информации, опубликованной в "Российской газете", с 1 октября 2023 года ведомство запретило данную практику для автомобилей китайских производителей, которые остались на российском рынке и продолжают официально поставлять свои автомобили.

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Эти изменения коснулись в первую очередь автомобилей премиум-класса китайских брендов, исключив из этой категории корейские, японские и европейские автопроизводители, которые уже покинули российский рынок из-за международных санкций. С начала октября россияне не смогут покупать китайские автомобили данного сегмента по ценам, ниже установленных официальным производителем.

Автомобильный эксперт Петр Шкуматов отмечает, что ранее параллельный импорт китайских автомобилей был популярной практикой среди физических и юридических лиц, не связанных с официальными дилерскими сетями. Это позволяло снизить стоимость автомобилей, так как поставщикам не приходилось затрачивать средства на обслуживание продаж через официальные дилеры. Петр Шкуматов также подчеркивает, что автодилеры долгое время обращали внимание властей на эту практику и наконец добились ее запрета.

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Согласно данным Forbes, китайские автопроизводители достигли рекордной прибыли на российском рынке к концу сентября. В 2022 году они суммарно заработали 79 миллиардов рублей, что является внушительным ростом по сравнению с убытками в четыре миллиарда рублей в 2021 году. Это позволило Chery, Great Wall Motor, Geely, JAC Motors, Changan Automobile, China FAW Group и Dongfeng Motor значительно увеличить свою выручку на фоне ухода ряда иностранных автопроизводителей с российского рынка.