На Украине отреагировали на шутку Маска о просящем денег Зеленском

Верховная Рада Украины обратила внимание на американского предпринимателя Илона Маска после его публикации мема, в котором президент страны, Владимир Зеленский, изображен в юмористическом контексте, просящим финансовую помощь. Парламент обвинил Маска в распространении пророссийской пропаганды и опубликовал эту информацию на платформе, ранее известной как Twitter.

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На странице Верховной Рады появился мем, который знаком многим как "парень с венами". Однако на этот раз лицо молодого человека было заменено на лицо Илона Маска. Под изображением прозвучала следующая подпись: "Когда уже пять минут не уделяешь внимания пропаганде, поддерживающей интересы России".

Таким образом, Верховная Рада выразила свою реакцию на пост Илона Маска, в котором он насмехался над Владимиром Зеленским. Предприниматель ранее разместил аналогичное изображение, заменив лицо на Зеленского и снабдив надписью: "Когда уже пять минут не просишь миллиард долларов помощи".

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Незадолго до этого Илон Маск также обвинил американских политиков в излишнем внимании к проблемам Украины и призвал их обратить внимание на проблему нелегальной миграции на границе США и Мексики.