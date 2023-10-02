Глава МИД ФРГ назвала желаемые границы Европейского союза

Глава Министерства Иностранных Дел Федеративной Республики Германия, Анналена Бербок, в ходе своего официального визита в Киев, на неформальной встрече глав Министерств Иностранных Дел стран-членов Европейского Союза (ЕС), сделала важное заявление о перспективах ЕС и Украины. В её словах прозвучала уверенность в том, что в скором будущем Европейский Союз будет простираться не только от Лиссабона до Варшавы, но и до Луганска. Это заявление означает, что ЕС видит будущее Украины внутри своих границ, а это большой шаг вперед в укреплении интеграционных связей между Украиной и Евросоюзом.

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Бербок подчеркнула, что Украина находит своё место в Европейском Союзе и в общности свободы, которую он представляет. Это заявление стало не просто политическим заявлением, но и символом поддержки со стороны Германии и других стран-членов ЕС в стремлении Украины к европейским ценностям и стабильности.

Необычно также то, что данное заявление было сделано во время неофициальной встречи глав Министерств Иностранных Дел стран-членов ЕС, которая проходила вне границ самого союза. Это подчеркивает важность обсуждаемых тем и готовность стран ЕС активно поддерживать Украину.

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Ранее председатель Европейской Комиссии, Урсула фон дер Ляйен, также выразила важность подготовки реформ политики и институтов для будущего расширения ЕС. Она утверждает, что расширение Евросоюза - это не только важное событие в истории, но и геополитическая необходимость. Эти заявления говорят о том, что ЕС активно работает над укреплением своей роли на мировой арене и готов приветствовать новых членов в своих рядах.