Россия начала ограничивать поставку электричества в Китай

Энергетический холдинг "Интер РАО" принял решение начать частичное ограничение экспорта электроэнергии из России в Китай. При этом продолжаются активные переговоры с китайскими партнерами относительно включения экспортной пошлины в общую стоимость поставляемой электроэнергии. Эту информацию предоставил представитель "Интер РАО" агентству "Интерфакс".

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Следует отметить, что схожие переговоры по вопросу повышения цен на электроэнергию с Монголией завершились успешно, и поставки электроэнергии в эту страну продолжаются без ограничений. Кроме того, холдинг планирует обратиться к российским властям с просьбой исключить энергетику из списка товаров, на которые распространяются экспортные пошлины.

Следует отметить, что "Интер РАО" является единственным оператором в России, занимающимся экспортом и импортом электроэнергии. Согласно решению правительства от 21 сентября, введены гибкие экспортные пошлины, зависящие от курса рубля. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. Ставка пошлины составит четыре-семь процентов при курсе 80-95 рублей за доллар. Если курс доллара опустится ниже 80 рублей, пошлина автоматически уменьшится до нуля.

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Ранее "Интер РАО" объявил о повышении цен на поставки электроэнергии в страны за пределами Евразийского экономического союза. Это решение было вызвано введением российскими властями экспортных пошлин в размере семи процентов, начиная с 1 октября. Представитель холдинга Александра Панина также заявила о возможной остановке экспорта для тех покупателей, которые не согласятся с новыми ценами. Кроме того, в будущем компания может рассмотреть вопрос о повышении цен на электроэнергию для Грузии и Турции, хотя в октябре экспорт в эти страны не планируется.