В США завершили испытания F-35

В Соединенных Штатах успешно завершилась последняя серия испытаний истребителей пятого поколения F-35, что приближает США к важному этапу - принятию решения о начале массового производства этих выдающихся военных самолетов. Сообщение об этом важном событии поступило из офиса программы F-35, и оно было опубликовано в известном военном издании Defense News.

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Информация гласит, что завершение испытаний имело место 21 сентября, и теперь Министерству обороны США предстоит провести глубокий анализ всех данных, полученных в ходе тестов. Ожидается, что отчет о результатах испытаний F-35 будет представлен высшему руководству Пентагона к концу декабря.

Серия испытаний охватывала все три разновидности самолета F-35 и включала в себя 64 разнообразных теста, охватывающих аспекты противовоздушной обороны, защиту от крылатых ракет, а также демонстрацию навыков в воздушных боях и уничтожении систем противовоздушной обороны противника.

Завершение этой серии испытаний играет ключевую роль в процессе одобрения начала массового производства F-35 Пентагоном. Официальное решение о старте серийного производства этого истребителя, который уже находится в производстве, планируется принять в начале 2024 года.

Ранее, в сентябре, в сообщении от Defense News отмечалось, что программа производства F-35 американской корпорации Lockheed Martin отставала от графика на целых 12 лет, в частности из-за приоритета закупки новых самолетов вместо поддержания боеготовности уже имеющихся.

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И важно упомянуть, что в июле стало известно, что Lockheed Martin изначально планировала поставить в 2023 году от 147 до 153 истребителей F-35, но из-за некоторых технических задержек с обновлением программного обеспечения, компания сможет поставить только 100-120 самолетов.