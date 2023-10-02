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NataVd
Spiegel: США отодвинули помощь Украине на второй план
Стало известно об изменении отношения США к Украине

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Изменилось отношение Соединенных Штатов Америки к Украине, и эта измененная динамика стала центральной темой обсуждения после публикации колонки Роланда Неллеса в известном издании Spiegel.

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В своей статье, Неллес обратил внимание на отсутствие пункта о финансовой помощи Украине в новом проекте бюджета США. Этот факт вызвал интерес и сомнения, так как ранее такая помощь была одной из важных составляющих американской поддержки Киева. Это явное свидетельство изменения приоритетов внешней политики Вашингтона.

Тем не менее, Роланд Неллес выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты все равно будут предоставлять Украине обещанную помощь в ближайшем будущем. Он даже предположил, что Вашингтон может выделить еще миллиарды долларов на поддержку Украины. Однако он отметил, что для достижения этой цели президенту Джо Байдену, возможно, потребуется прийти к соглашению с оппозицией, в том числе с республиканцами, которые высказываются против поддержки Украины в других областях.

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Подчеркнем, что 30 сентября Палата представителей США приняла проект бюджета, в котором не предусмотрены ассигнования для Украины. Тем не менее, президент Байден выразил обещание продолжать поддерживать Украину, что оставляет надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.

#новости
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