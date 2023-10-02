В Австрии выступили против аналогичных НАТО гарантий безопасности для Киева

В преддверии встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве, глава МИД Австрии, Александер Шалленберг, высказал свою точку зрения относительно гарантий безопасности для Украины. Он утверждает, что такие гарантии не должны включать в себя аналогичные обязательства по коллективной обороне, какие действуют в рамках НАТО. Эта позиция была озвучена Шалленбергом в форме официального заявления и передана информационному агентству ТАСС.

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Шалленберг подчеркивает важность обеспечения безопасности Украины, но при этом предлагает взвешенный подход к формулированию гарантий. Он призывает учитывать не только текущую ситуацию, но и возможное будущее развитие событий в регионе после завершения конфликта. По его мнению, гарантии безопасности не должны предполагать обязательства по оказанию военной помощи, сопоставимые с теми, которые предусмотрены пятой статьей Североатлантического договора.

Следует отметить, что в Статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны, согласно которому страны-члены НАТО обязуются прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженной агрессии.

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Ранее генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, выразил уверенность в перспективе вступления Украины в альянс. Он также подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности для Киева, указав, что иначе события могут развиваться аналогично прошлым событиям в регионе.