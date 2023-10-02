Франция опровергла введение запрета на въезд российских авто

Франция, по последним данным, пока не присоединилась к решению о запрете на въезд автомобилей с российскими номерными знаками на своей территории. Эту информацию опровергло посольство Франции в Москве, предоставив агентству РИА Новости соответствующее заявление.

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Важно отметить, что в дипломатических кругах продолжается обсуждение вопроса о введении подобных ограничений во Франции. Несмотря на это, на данный момент существующие правила остаются без изменений, как уточнило дипломатическое представительство Франции.

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Подобные действия в отношении российских автомобилей уже были предприняты некоторыми странами. Как, например, в случае Болгарии, где решено было ввести временный запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Это ограничение начало действовать и будет действительно до окончания 2 октября.