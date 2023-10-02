Названы особенности новой версии Bayraktar

У Вооруженных сил Украины иссякли запасы турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar из предыдущей партии. Это связано с тем, что российские военные разработали эффективные методы сбивания таких беспилотников. Однако ожидается, что новая поставка Bayraktar может представлять улучшенную версию с изменениями в конструкции и характеристиках. Эту информацию передал старший научный сотрудник Академии военных наук, Владимир Прохватилов, в ходе интервью с корреспондентами «Ленты.ру».

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В предшествующей, достаточно крупной поставке турецких беспилотников, изначально был замечен значительный военный эффект. Однако с течением времени, российская сторона выстроила эффективную систему ПВО и обучила своих военных успешно справляться с этими беспилотниками. В итоге они были уничтожены. На данный момент турецкая сторона внесла некоторые усовершенствования в Bayraktar, однако детали этих улучшений остаются непонятными, так как эти модифицированные беспилотники еще не появились на Украине. Эти наблюдения были подтверждены Владимиром Прохватиловым.

Важно подчеркнуть, ожидается, что российские военные активно среагируют на появление новых модификаций беспилотников и разработают стратегии для успешной борьбы с ними, так же, как они это делали ранее в отношении других видов вооружения. Важно понимать, что в военной сфере не существует оружия с абсолютной стопроцентной эффективностью.

Один из военных экспертов высказал мнение, что, несмотря на принципиальную сложность внесения изменений в конструкцию Bayraktar, всё же можно повысить его характеристики, такие как дальность действия, электроника и мощность боеприпасов. Эти улучшения могут сделать его более эффективным на поле боя.

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Следует отметить, что ранее уже поступали сообщения о возможности скорой поставки ВСУ улучшенной версии беспилотников Bayraktar, как заявил руководитель компании-производителя Baykar Defence, Халук Байрактар.