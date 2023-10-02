Евро уже подорожал до 104 рублей

На сегодняшних торгах на Московской бирже курс евро преодолел отметку в 104 рубля по данным биржи, что свидетельствует о заметном изменении валютных обменных курсов.

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Цена евро достигла своего максимума с 14 сентября, поднявшись до 104,5 рубля за единицу. С начала торгов евро увеличило свою стоимость на практически один рубль. На момент написания данного материала стоимость евро скорректировалась и составила 103,88 рубля, увеличившись на 63 копейки, что составляет 0,61 процента от начальной цены.

Следует также отметить, что курс доллара также продемонстрировал положительную динамику: с открытия биржи он увеличился на 38 копеек. В точке максимальной активности американская валюта торговалась на отметке в 98,7 рубля, однако впоследствии её стоимость скорректировалась и снизилась до 98,35 рубля.

Важно отметить, что Министерство экономического развития предполагает, что российская валюта укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро к июню 2024 года. Ведомство также прогнозирует, что к концу 2023 года доллар снизится до 94 рублей, и новое стабильное равновесие устанавливается в диапазоне 90-92 рубля за доллар. Согласно прогнозу Министерства, евро будет оставаться ниже отметки в 100 рублей с мая по сентябрь 2024 года.

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Аналитики, опрошенные "Известиями", предсказывают, что к концу октября курс доллара может достичь отметки в 105 рублей. Экономист Владимир Григорьев утверждает, что к началу октября доллар будет стоить 97 рублей, а курс евро может оставаться в рамках 103 рублей. Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle, Артур Мейнхард, высказывает мнение, что благодаря активным действиям властей, рубль сохранит стабильность, и к концу октября доллар вернется к психологической отметке в 100 рублей.