В Херсонской области опровергли данные о мобилизации после получения паспорта

29 сентября на официальном веб-сайте Украинского Центра национального сопротивления было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что жителей некоторых новых регионов России, по предварительным данным, принуждают к приобретению российского гражданства и, судя по данным сообщения, немедленной мобилизации. В рамках этой процедуры также предполагается выдача повесток. Однако важно отметить, что позднее эта информация была дополнительно проверена и оказалась недостоверной.

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Важно подчеркнуть, что получение российского гражданства, согласно действующему законодательству, остается добровольным актом. Украинцы, желающие сохранить свое украинское гражданство, остаются иностранными гражданами России, при этом не обязаны переходить на российское гражданство.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что в настоящее время в России не проводятся мобилизационные мероприятия. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский, подчеркнул, что Министерство обороны России не имеет намерений проводить дополнительные мобилизационные акции на данный момент.

Что касается выдачи повесток, которые получают военнообязанные жители Херсонской области, они связаны с процедурой постановки на воинский учет, которая регулируется действующим законодательством. Губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, также подтвердил, что призыв на службу в российскую армию на срочную военную службу или по закону о частичной мобилизации на территории России не осуществляется и не планируется. Постановка на воинский учет выполняется исключительно для формирования реестра военнообязанных граждан.

Следует также отметить, что украинские СМИ сообщают о возможной отправке на линию конфликта несовершеннолетних молодых людей. Однако в соответствии с действующим законодательством мобилизация несовершеннолетних граждан в России невозможна. После достижения 18 лет и в случае отсутствия оснований для отсрочки, несовершеннолетние призываются на срочную военную службу в российской армии, но не на линию конфликта, а в военную часть.

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В соответствии с Федеральным законом №53 "О воинской обязанности и военной службе", в отношении несовершеннолетних проводятся мероприятия по постановке на первоначальный воинский учет. Этот процесс осуществляется с 1 января по 31 марта года, когда юноше исполняется 17 лет, и также, возможно, в 16 лет, если юноше исполнится 17 лет в том же году.