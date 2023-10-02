Азии предрекли худшие экономические перспективы с 1960-х годов

В 2024 году ожидается, что темпы экономического роста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достигнут 4,5%. Этот прогноз был опубликован в Financial Times (FT) исходя из оценок аналитиков Всемирного банка (The World Bank Group, WBG). Отмечает снижение по сравнению с предыдущими ожиданиями, которые прогнозировали рост до 4,8 процента.

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Обновленные данные аналитиков Всемирного банка указывают на один из самых низких уровней прогноза экономического роста для стран АТР с 1960-х годов, за исключением периодов пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса и мирового нефтяного шока 1970-х годов. Это снижение связано с рядом факторов, включая протекционистские торговые меры со стороны Соединенных Штатов и рост объемов долговых обязательств азиатских государств.

Интересно, что пересмотренный прогноз также был представлен для экономики Китая, которая является крупнейшей в регионе. Аналитики ранее ожидали, что ВВП Китая вырастет на 4,8% к концу 2024 года, но новая оценка уменьшила этот показатель до 4,4%. Это изменение частично объясняется снижением глобального спроса на азиатские импортные товары в свете общего замедления глобальной экономики.

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На замедление экономического роста Китая также повлияли проблемы в сфере недвижимости и увеличение долговых обязательств в корпоративном секторе, несмотря на меры поддержки со стороны местных властей. Согласно данным Bloomberg, которые были опубликованы в конце сентября, ожидается, что экономический рост Китая снизится до 5%, вместо ранее прогнозированных 5,1%.