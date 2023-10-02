Боррель отреагировал на принятие США бюджета без помощи Украине

Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, выразил глубокое сожаление по поводу решения, принятого США, о принятии бюджета, исключившего раздел о помощи Украине. Эту информацию предоставила испанская газета El País.

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"Мы остаемся поражены решением, которое было принято в крайний момент, и по этому решению нам приходится выразить наше искреннее сожаление. Мы надеемся, что данное решение не является окончательным, и что у нас еще есть возможность обсудить этот вопрос," - отметил высокопоставленный политик.

Боррель также подчеркнул важность того, что поддержка Украины со стороны Европейского союза (ЕС) никак не зависит от решений и действий США, и она будет оказываться, несмотря на обстановку на линии боевого соприкосновения.

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Ранее, Жозеп Боррель объявил о проведении первого в истории неформального саммита глав МИД объединения в Киеве. Ожидается, что на повестке дня будут рассматриваться вопросы, связанные с возможным членством Украины в ЕС, введением новых санкций в отношении России, предоставлением военной поддержки, а также ситуация в сельском хозяйстве, которая стала причиной осложнения отношений Украины с ее западными соседями.