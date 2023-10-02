Полиция одной страны Европы получила приказ тормозить все российские автомобили

Норвежские полицейские получили приказ останавливать все автомобили с российскими номерами до введения запрета на въезд легковых транспортных средств из России на территорию европейской страны. Эту информацию сообщает портал TourDom.

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В воскресенье, во время путешествия в Тронхейм, туристы рассказали порталу, что полицейские остановили их, проявив вежливость, но провели 40-минутный досмотр. В ходе этой проверки было задано множество вопросов, а затем потребовалось проверить паспорта в базе данных и провести алкогольный тест. Туристы выразили недовольство процессом.

Правоохранители проинформировали российских граждан о том, что им дано указание останавливать и проверять все машины с российской регистрацией. Согласно данным издания, такие жесткие меры могут быть связаны с решением норвежских властей присоединиться к антироссийским санкциям, рекомендованным Еврокомиссией.

Отечественные путешественники прогнозируют, что после введения запрета на въезд, все, кто уже смог попасть в Норвегию, будут подвергаться постоянным проверкам.

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В сентябре было объявлено, что Норвегия планирует запретить въезд автомобилям с российскими номерами, а Министерство иностранных дел королевства уточнило, что это ограничение начнет действовать с ночи на 3 октября.