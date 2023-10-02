В Белоруссии ликвидировали большинство политических партий

В Белоруссии, согласно последним новостям из достоверных источников, лишь четыре из пятнадцати политических партий смогли успешно завершить процедуру перерегистрации, в то время как остальные были вынуждены прекратить свою деятельность. Это важное событие было объявлено агентством РИА Новости.

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По информации, полученной из официальных источников, теперь на территории республики официально могут продолжить свою политическую работу следующие партии: Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, Республиканская партия труда и справедливости, а также партия «Белая Русь».

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Ранее глава Министерства юстиции Белоруссии, Сергей Хоменко, отметил, что единственной партией, соответствующей всем требованиям законодательства Белоруссии, является партия «Белая Русь». Остальные политические организации не предоставили необходимые документы для успешной перерегистрации и, следовательно, им пришлось прекратить свою деятельность.