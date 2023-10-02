В США оценили иранский Shahed-136 с реактивным двигателем

Иранская разработка дрон-камикадзе Shahed-136, известная своей несгибаемой преданностью задаче и небывалой уязвимостью, получила значительное усовершенствование. Новая модификация этого беспилотного летательного аппарата была внедрена в виде реактивного двигателя, что сделало его менее подверженным угрозам на поле боя. Эти инновации вызвали интерес экспертов, среди которых выделяется американский обозреватель Forbes - Дэвид Хэмблин.

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По информации, представленной в трейлере документального фильма Parchamdar, новая модель Shahed-136 отличается от своих предшественников, в частности, отсутствием пропеллера. Эта характеристика, хоть и была ожидаемой, все же вызывает внимание мировой общественности. Не стоит забывать, что в 2021 году Иран представил микротурбореактивный двигатель Ranseh-1 для беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, что вызвало заметный интерес в мире.

Хэмблинг подчеркивает, что установка турбореактивного двигателя в Shahed-136 сулит значительные улучшения в его характеристиках, включая повышение скорости и максимальной высоты полета. Этот беспилотник, оборудованный внутренним сгорающим двигателем, теперь способен развивать скорость около 200 километров в час, что делает его менее уязвимым перед зенитными пушками и стрелковым оружием.

Согласно предположениям автора статьи, габариты новой версии Shahed-136 останутся сравнимыми с предыдущими моделями, однако дальность полета этого беспилотника может немного снизиться из-за увеличенного расхода топлива. Также стоит обратить внимание на высокую температуру двигателя, что может сделать этот аппарат более уязвимым для ракет с тепловым наведением.

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Еще одной заметной особенностью новой версии Shahed-136 стало наличие камеры в носовой части, отсутствовавшей на предыдущих моделях. Эта камера имеет потенциал для коррекции маршрута по ориентирам, а также для управления дроном оператором или с использованием искусственного интеллекта. Такое усовершенствование снижает зависимость беспилотного аппарата от навигационных систем и сигналов, которые могут быть подавлены радиоэлектронными системами борьбы.