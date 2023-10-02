В России создали фотомодули на кристалле для высокоточного оружия

Компания "Росэлектроника", входящая в госкорпорацию "Ростех", представила новейшие матричные фотомодули, разработанные на основе кристаллов кремния. Эти инновационные фотомодули спроектированы специально для использования в высокоточных системах вооружения, включая системы наведения ракет. Эту информацию распространила госкорпорация "Ростех".

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Основной особенностью этих фотомодулей является их способность "видеть" объекты в любое время суток и формировать как черно-белые, так и цветные изображения. Кроме того, они отличаются высокой энергоэффективностью и разработаны с использованием отечественных комплектующих. По характеристикам они не уступают зарубежным аналогам.

Сергей Боровой, генеральный директор научно-производственного предприятия "Пульсар", подчеркнул, что найденные технические решения будут применяться при модернизации уже существующих видеосистем военного и гражданского назначения, а также при разработке совершенно новых систем.

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Кроме того, в августе сообщалось, что внутри "Росэлектроники", входящей в структуру "Ростеха", ведутся работы по внедрению автоматических систем опознавания для российских беспилотных летательных аппаратов, работающих по принципу "свой-чужой". Этот шаг обеспечит дополнительную безопасность и функциональность военных беспилотников.