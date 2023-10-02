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В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
В США назвали преимущество Су-57 перед F-35 и J-20

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Российский истребитель пятого поколения Су-57, в сравнении с американским F-35 и китайским J-20, выделяется своим значительным преимуществом - активным участием в реальных вооруженных конфликтах, согласно данным американского издания Military Watch Magazine (MWM).

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Исключительная особенность Су-57 заключается в его успешном использовании в ходе вооруженных операций на Украине, где он стал первым истребителем своего класса, прошедшим полномасштабные боевые испытания в условиях активных боевых действий. Этот факт подчеркивает важность и эффективность этой машины на мировой арене.

Издание также отмечает, что Су-57 активно применяется в различных сценариях боевых задач, включая атаки на наземные объекты, участие в воздушных боях и подавление противовоздушной обороны (ПВО). Эти возможности придают Су-57 существенное преимущество в контексте международных конфликтов и подчеркивают его многогранные способности.

Более того, низкая стоимость эксплуатации Су-57 делает его еще более привлекательным для потенциальных заказчиков и наций, заинтересованных в современных боевых истребителях.

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Ранее, пресс-служба российского правительства информировала о передаче новых серийных истребителей Су-57 пятого поколения, а также истребителей Су-35С четвертого поколения, которые были произведены на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Это свидетельствует о продолжающемся усовершенствовании и развитии российской авиационной промышленности.

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