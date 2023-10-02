Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС

Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, заявил, что Украине придется проделать значительную работу, чтобы достичь членства в Европейском союзе (ЕС). Эту информацию передает ТАСС.

реклама

Боррель подчеркнул, что Украину ожидает сложный путь к членству и он отметил: "Этот процесс будет непростым, и Украине необходимо приложить все усилия, чтобы мобилизовать украинское общество в этом направлении".

Также он добавил, что присоединение Украины к ЕС не произойдет "сразу или в ближайшем будущем". Однако политик подчеркнул, что Евросоюз надеется, что это произойдет "раньше, а не позже", так как это наилучший способ обеспечения безопасности страны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, выразил позицию страны, сказав, что Украина готова только к полноправному членству в ЕС и не рассматривает альтернативные варианты.