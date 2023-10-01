В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии

Во время последних парламентских выборов в Словакии было замечено необычайно высокое распространение дезинформации, подчеркнула Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии, ответственная за вопросы европейских ценностей и прозрачности. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости.

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Вера Юрова отметила, что такие выводы были подкреплены результатами опросов и данными, предоставленными различными информационными платформами, находящимися под ее надзором. Она подчеркнула, что в информационном пространстве Словакии наблюдался высокий уровень распространения материалов, исходящих от ультраправых и других источников.

Однако Вера Юрова не уточнила конкретное воздействие дезинформации на исход выборов. Она также поздравила партию "Smer", победившую на выборах, и партию "Progresivne Slovensko" (PS), занявшую второе место.

Следует обратить внимание на значительное использование искусственного интеллекта (ИИ) в распространении дезинформации, подчеркнула Вера Юрова. Она сообщила о появлении видеоролика, созданного при участии ИИ, на котором якобы изображены лидер партии PS и заместитель председателя Европарламента Михал Шимечка. Юрова подчеркнула, что искусственный интеллект был задействован для манипуляции данными и создания этого ролика.

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Ранее было объявлено, что на парламентских выборах в Словакии победу одержала партия "Направление — социальная демократия" (Н-СД), связанная с бывшим премьер-министром Робертом Фицо и выступающая за пророссийскую политику. Эта партия получила поддержку 23,58 процентов избирателей.