В США заявили о хороших новостях для Путина

Следствием прихода к власти крупной оппозиционной партии Smer в Словакии может стать потенциальное прекращение поставок важного вооружения в Украину. Это событие вызывает опасения в Киеве, так как ранее Словакия оказывала военную поддержку Украине. В своей последней статье журналистка Newsweek Элли Кук рассматривает данную ситуацию и подчеркивает, что она может рассматриваться как хорошая новость для президента России Владимира Путина.

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Элли Кук выделяет, что такой поворот событий, вероятно, будет вызывать беспокойство в Киеве, поскольку ранее Словакия была важным поставщиком военного оборудования для Украины. Лидер фракции Smer, Роберт Фицо, заявил о прекращении поставок оружия и предложении оказывать Киеву только гуманитарную помощь.

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Также Роберт Фицо ранее высказался о том, что у Словакии есть более насущные проблемы, чем у Украины. Однако он подчеркивает готовность своей партии приложить максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и урегулирования конфликта на Украине. Политик подчеркивает, что украинский конфликт является большой трагедией для всех сторон.