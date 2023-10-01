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Бойцы ЗВО взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском
Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовскомт

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В городе Артемовск, бойцы из 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск совершили захват в плен двух групп мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), что было официально объявлено российским разведчиком и передано агентству РИА Новости.

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Согласно свидетельствам одного из разведчиков, в этой группе оказались солдаты из 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

По словам одного из захваченных, их отправили на пустые позиции, расположенные на переднем крае обороны, с целью наблюдения за обстановкой. Командование обещало предоставить им поддержку с использованием дронов. Однако, бойцы остались без нее и вскоре были найдены российскими военнослужащими.

Ранее в плену украинский военнослужащий делился информацией о том, что среди причин, по которым солдаты ВСУ дезертируют, в том числе низкое моральное состояние и ложь со стороны командования. Он утверждал, что десятки солдат собирали свои вещи и уходили без разрешения.

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Советник главы Донецкой народной республики, Ян Гагин, рассказал 28 сентября, что ВСУ переместили часть своих войск с направления краснолиманского под Артемовск из-за значительных потерь. Он уточнил, что не менее двух рот украинских войск нуждаются в дополнительном укомплектовании.

#новости
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