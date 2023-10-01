Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 миллионов боеприпасов

Согласно официальному сообщению от ТАСС, боевые группировки, действовавшие на территории Нагорного Карабаха, предоставили информацию о сдаче близко к 14 миллионам единиц боеприпасов. На данный момент, то есть на 1 октября, была передана следующая военная техника и бронетехника: 87 единиц автомобильной техники, 45 единиц бронетехники, 28 единиц зенитных ракетных систем (ПВО), и 63 единицы артиллерийского вооружения, включая ракетные системы залпового огня (РСЗО) и минометы. Кроме того, было возвращено более 5,7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств. Следует отметить, что весь процесс сдачи оружия и военной техники осуществляется под строгим контролем российских миротворцев в соответствии с соглашением о прекращении военных действий на территории Карабаха.

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Параллельно с этим событием, правительство Армении заявило о скором завершении процесса переселения всех желающих из Нагорного Карабаха. По последним данным, более 100 514 армян переехали в Армению.

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Важным моментом в развитии ситуации было подписание указа главой Нагорно-Карабахской республики, Самвелом Шахраманяном, 28 сентября, который официально фиксирует прекращение существования республики с 1 января 2024 года.