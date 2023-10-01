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Минобороны: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты «Гром-2» над Крымом
Минобороны заявило об уничтожении украинских ракет «Гром-2» над Крымом

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Российские военные успешно отразили украинскую угрозу, уничтожив две оперативно-тактические ракеты "Гром-2" на севере Крыма. Об этом было официально объявлено Министерством обороны России.

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В соответствии с информацией из официальных источников оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны России смогли обнаружить украинские ракеты, перехватить и уничтожить их. Это действие сыграло ключевую роль в предотвращении возможной террористической атаки на территории Российской Федерации.

Главный факт заключается в том, что обломки украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма, что подтверждает эффективность российских систем обороны.

Ранее глава Крыма, Сергей Аксенов, информировал о случае, когда ракета была сбита системами ПВО над городом Джанкой. Это привело к незначительным повреждениям складских помещений, но к счастью, не привело к потере жизней или пострадавшим среди местного населения.

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Следует отметить, что в сентябре были зафиксированы ещё случаи сбития крылатых ракет над Крымом, а 22 сентября украинские вооруженные силы провели ракетный удар по объектам Черноморского флота в Севастополе. Эти события вызвали озабоченность властей города, которые выразили опасения относительно возможных повторных атак. Впоследствии режим ракетной опасности был отменен, однако горожанам рекомендовали воздерживаться от поездок в центр Севастополя.

#новости
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