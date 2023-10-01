«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Российская компания "Газпром" уменьшила объем транзита природного газа через Украину на пять процентов, как сообщает РБК, ссылаясь на данные, представленные компанией за 30 сентября и 1 октября.

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По данным компании, 30 сентября было передано чуть более 40 миллионов кубометров газа, в то время как на следующий день объем снизился и составил 37,9 миллиона кубометров. Кроме того, в оба дня Украина отклоняла запросы на транзит газа через газораспределительную станцию "Сохрановка".

Ранее "Газпром" объявил о резком снижении поставок газа на всех рынках. В первой половине 2023 года поставки российского газа на внутренний и внешний рынки уменьшились на 26,5 процента, с 225,7 миллиардов кубометров до 166 миллиардов кубометров по сравнению с предыдущим годом.

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Добыча газа также сократилась на 24,7 процента, достигнув 179,5 миллиарда кубометров за указанный период, в то время как добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 8,8 процента, до 36,31 миллиона тонн. Компания связывает такую динамику с воздействием различных факторов, включая погодные, экономические и политические изменения. Например, более мягкая зима 2022 года повлияла на сокращение поставок на российский рынок.