В США резко подорожали бензин и дизель

События в мировой нефтяной индустрии вступили в фазу необычайной нестабильности. На фоне значительного уменьшения добычи нефти как Москвой, так и Эр-Риядом, а также запрета России на экспорт нефтепродуктов, стоимость нефти в Соединенных Штатах стремительно возросла. Эта ситуация не только ударила по карману американских потребителей, но и создала серьезную угрозу переизбранию Джо Байдена на пост президента, как сообщает РИА Новости.

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Ограничения в добыче нефти стали основной движущей силой за резкими изменениями на рынке. Россия урезала свою производственную мощность на 300 тысяч баррелей в месяц с долгосрочной перспективой до конца 2023 года, в то время как Саудовская Аравия снизила добычу на целый миллион баррелей. К этому добавились наводнения в Ливии, которые преградили путь поставкам нефти. Эксперты ОПЕК+ предсказывают глобальный дефицит нефти в размере 3,3 миллиона баррелей в четвертом квартале текущего года, а стоимость барреля марки Brent приближается к отметке в 100 долларов. Важно отметить, что спрос на нефть остается стойким. Данные Международного энергетического агентства (МЭА) свидетельствуют, что в июне мировое потребление ископаемого топлива достигло рекордных 103 миллионов баррелей в день.

Подорожание нефтепродуктов, включая бензин и дизель, также вызвало серьезные беспокойства. В США цены на галлон бензина и дизельного топлива, достигли почти четырех долларов. Соединенные Штаты являются крупнейшими производителями нефти в мире, однако, с начала 2019 года, мощность нефтеперерабатывающих заводов снизилась на 900 баррелей в день. Увеличенное потребление энергии не только истощает запасы нефти и бензина, но и выявляет недостаток нефти с подходящими характеристиками для производства дизельного топлива. В настоящее время цена галлона дизельного топлива в США составляет 4,58 доллара, в сравнении с 4,34 долларами месяцем ранее. Ситуацию усугубило решение России ограничить экспорт бензина и дизеля на неопределенный срок в целях стабилизации внутреннего рынка.

Даг Лолер, глава крупнейшей компании в США по добыче сланцевой нефти, Continental Resources, не исключает возможности поднятия цен на нефть до 120 и даже 150 долларов за баррель. Аналитики Clearview Energy Partners утверждают, что подорожание бензина будет продолжаться, так как оно зависит от факторов, не поддающихся контролю американской администрации.

С высокими ценами на бензин стоит связывать серьезные последствия для рейтингов президента Джо Байдена. В попытке сбить цены в 2022 году, активно осуществлялась распродажа сырья из стратегического резерва. Эта мера помогла в какой-то степени, но запасы иссякли до минимальных значений с 1983 года, сократившись с изначальных 600 миллионов баррелей до 346,8 миллионов.

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Ранее аналитики The Wall Street Journal назвали рост мировых цен на нефть одним из главных рисков для экономики Соединенных Штатов.