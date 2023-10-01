Украинских военных уличили в использовании тактики спецназа Британии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедряют тактику, аналогичную применяемой британским спецназом Special Air Service (SAS). Это обнаружил российский офицер, инструктор группировки войск "Юг" с прозвищем Аид, как сообщает РИА Новости.

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По его утверждению, на авдеевском, запорожском и херсонском направлениях он выявил присутствие военных инструкторов из стран НАТО. Аид считает, что тактике SAS украинских военных обучили эксперты из британского спецназа.

"Они исследуют оборону в различных точках, действуя небольшими группами. Применяют тактику британского SAS, оперируя боевыми четверками и тройками, демонстрируя выдающуюся эффективность как при наступлении, так и при отступлении", - описал принципы действия ВСУ российский военный.

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Ранее командующий спецназом "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планируют усилить свои силы в преддверии следующего этапа операции. Глава "Ахмата" прогнозирует новую атаку ВСУ и подчеркивает, что Киев намерен увеличить свои вооруженные силы зимой. Он отмечает, что украинское командование готовится сформировать новый "ударный кулак".